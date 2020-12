Le Maroc poursuit ses efforts pour le règlement de la question du Sahara en dépit des agissements du polisario (politologue azérie)

Le Maroc poursuit ses efforts pour le règlement de la question du Sahara, conformément aux principes internationaux, en dépit des agissements du polisario visant à déstabiliser la région, a souligné la politologue azérie Anastasia Lavrina.

Le Maroc poursuit ses efforts pour résoudre le conflit autour du Sahara conformément aux principes internationaux, malgré les tentatives du polisario de déstabiliser la région, au mépris des avertissements répétés des Nations Unies, allusion faite à sa menace de mettre fin à l’accord de cessez-le-feu conclu depuis près de trois décennies, a affirmé l’analyste azérie, dans un article publié sur le site d’informations « Eurasia Diary »,

Elle a rappelé dans ce sens le plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007, notant que cette initiative a été favorablement accueillie par la communauté internationale.

Elle a de même indiqué que face aux multiples provocations du polisario dans la zone d’El Guergarate et le blocage de ce passage frontalier, le Maroc a décidé d’agir et les Forces Armées Royales ont réussi à sécuriser le flux des biens et des personnes à travers ce passage entre le Maroc et la Mauritanie.

Dans un article intitulé « Azerbaïdjan-Maroc : Une lutte réussie pour recouvrer leur intégrité territoriale » la politologue a affirmé que le Maroc et l’Azerbaïdjan ont montré au monde entier leur attachement au principe de sacralité de l’intégrité territoriale des Etats.

La politologue azérie a ajouté que l’année 2020 a été une année décisive pour l’Azerbaïdjan et le Maroc pour dévoiler au grand jour et démontrer à la communauté internationale qui est le responsable des conflits et quelles sont les parties qui déploient des efforts depuis des décennies pour parvenir à une solution.

