Le Maroc premier exportateur arabe de produits textiles vers le Brésil

Le Maroc a été le premier exportateur arabe de produits textile vers le Brésil durant le premier semestre 2020, avec un volume de 6,99 millions USD, selon la Chambre de commerce arabo-brésilienne.

Les chiffres représentent néanmoins une baisse par rapport à l’année dernière notamment en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Les ventes du Royaume, qui, comme la Tunisie, exporte principalement des vêtements, ont marqué une baisse de 48% en glissement annuel.

Ces dernières années, le textile marocain a augmenté ses exportations vers le Brésil, à l’instar de l’Égypte et de la Tunisie, deuxième et troisième exportateurs arabes avec respectivement des revenus de 5,14 millions USD et 1,92 million USD.

En effet, la tendance à la hausse des importations en 2019 par rapport à 2018 ne s’est pas poursuivie au premier semestre 2020, les revenus des exportations totales vers le Brésil ayant chuté de 33% en glissement annuel, a expliqué la même source.

Pour sa part, l’Égypte fournit principalement au Brésil des fils de coton longs. Les ventes de textile avaient déjà baissé en 2019 et l’ont fait encore de 12% en termes de revenus durant le premier semestre.

L’évolution des ventes des pays arabes est conforme à celle de l’industrie textile dans son ensemble, car la pandémie du Covid-19 a entraîné une baisse des exportations dans tous les domaines.

“La demande a été plus faible, et il est donc peu probable que les ventes totales, et pas seulement celles des pays arabes, se comportent en 2020 comme elles l’ont fait en 2019”, a expliqué le président de l’Association brésilienne de l’industrie du textile et de l’habillement (Abit), Fernando Pimentel, faisant observer que les importations de textiles au Brésil devraient reculer de 25% cette année.

“Le Maroc, l’Egypte et la Tunisie sont des pays producteurs de textiles traditionnels. Le Royaume vend beaucoup de produits en Europe. Les gros exportateurs se trouvent en Asie, mais nous avons vu les ventes des pays d’Afrique et du Moyen-Orient augmenter, y compris les pays arabes”, a ajouté le président de l’Abit.

Selon Pimentel, le Brésil a commencé à augmenter ses importations de textiles il y a environ 10 ans, notamment au cours des cinq dernières années. Les pays asiatiques sont historiquement les premiers fournisseurs de textiles du Brésil, en particulier la Chine, qui représente la moitié des importations totales du Brésil, a-t-il noté.