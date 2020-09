Le Maroc préside la 53ème réunion du Conseil d’Administration de l’Union Arabe de l’Electricité

Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable et Président de l’Union Arabe de l’Electricité, a présidé le 9 septembre 2020, lors d’une réunion par vidéoconférence, la 53ème réunion du Conseil d’Administration de l’Union Arabe de l’Electricité, avec la participation des directeurs généraux des compagnies d’électricité arabes, membres de l’Union Arabe de l’Electricité.

Cette réunion se tient après la dernière réunion à Tanger le 29 janvier 2020, où il avait été décidé de tenir la prochaine réunion du Conseil d’Administration en avril dernier, mais les circonstances résultant du COVID 19 ont empêché son organisation.

Après avoir été porté Président de l’Union Arabe de l’Electricité, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable a proposé la modernisation des structures et des mécanismes et l’organisation de l’Union afin d’accompagner les profondes mutations que connaît le secteur de l’électricité aux niveaux mondial, régional et national. Ainsi, un groupe de travail présidé par l’ONEE a été chargé de préparer une étude qui a permis de restructurer l’Union et définir un nouveau modèle pour son développement.

Il est à rappeler que lors de la dernière réunion, un plan d’action a été élaboré pour déterminer les futures actions de l’UAE. Le statut de l’Union a été également amendé et approuvé, conformément aux mises à jour approuvées. En outre, il a été procédé à la modification des règlements intérieurs et à la restructuration organisationnelle de l’Union ainsi qu’à la préparation des descriptions des postes du secrétaire général, des experts et des employés. De plus, une charte détaillée a été élaborée pour déterminer les missions et les travaux des comités de l’Union, ce qui lui permettra d’adopter le nouveau modèle.

Au cours de la réunion du Conseil d’Administration, les résultats du processus de sélection d’un nouveau secrétaire général de l’UAE ont été approuvés, et cela après étude des dossiers des candidats parmi les membres.

Grâce à ces réalisations accomplies sous la présidence du Maroc, l’Union Arabe de l’Electricité a réussi à atteindre ses objectifs pour développer un nouveau modèle afin de faire face aux défis imposés par les profondes mutations du secteur électrique au niveau mondial.

A propos de l’Union Arabe de l’Electricité :

Créée en 1987, l’UAE compte parmi ses membres la majorité des entreprises électriques des pays arabes. Basée à Amman en Jordanie, l’UAE a pour mission principale le renforcement et le développement du secteur électrique dans les domaines de la production, du transport et de la distribution. L’UAE coordonne également les centres d’intérêt des pays membres et joue un rôle de facilitateur des échanges et actions de coopération entre eux.

L’Union compte 19 pays membres à savoir, l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Palestine, le Qatar, le Soudan, le Sultanat d’Oman, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.

Les travaux de l’UAE sont menés par 6 commissions chargées de la planification, de la coordination d’exploitation des interconnexions arabes, des énergies renouvelables, de l’ingénierie et production, des ressources humaines et de la distribution.