Le Maroc réitère à Addis-Abeba l’impératif de la bonne gouvernance administrative et financière au sein de la Commission de l’UA

Le Maroc a réitéré, vendredi à Addis-Abeba, l’impératif de la bonne gouvernance administrative et financière au sein de la Commission de l’Union africaine à la veille du prochain sommet ordinaire de l’Union africaine.

L’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui s’exprimait lors de la 41eme session ordinaire du Comité des Représentants permanents de l’UA (COREP) qui poursuivait vendredi ses travaux par visioconférence, a affirmé que la bonne gouvernance administrative et financière est indispensable pour contribuer à l’efficacité et à l’efficience du processus intergouvernemental, dont le but ultime est de servir les intérêts vitaux du citoyen africain.

Lors de la troisième journée de cette session du COREP qui se tient en prélude au Sommet de l’UA prévu les 06 et 07 février prochain, M. Arrouchi a mis l’accent, dans le cadre de l’examen des rapports sur les questions financières et de l’audit, sur le faible taux d’exécution des programmes de l’UA à hauteur de 56 pc uniquement, tandis que le taux d’exécution financière est à seulement 74 pc, ce qui affecte le rendement de l’Organisation panafricaine.

En sa qualité de premier Vice-Président du sous-comité du COREP sur les questions d’audit, le diplomate marocain a souligné l’importance de l’audit pour rendre compte de l’efficacité des processus de management et de contrôle dans le but de renforcer la bonne gouvernance au sein de l’institution.

Cette gouvernance ne peut être concrétisée que par le strict suivi de la voie de la reddition des comptes concernant les dysfonctionnements constatés, comme élément incontournable pour doter l’Organisation de structures fortes, stables et performantes, a ajouté M. Arrouchi qui conduit la délégation marocaine lors de cette session du COREP.

A la veille de la mise en œuvre de la nouvelle réforme structurelle et l’élection du nouveau leadership, la délégation marocaine a plaidé en faveur d’un engagement collectif pour renforcer l’efficacité et l’efficience de l’institution, afin de lui permettre de mieux répondre aux défis qu’affronte le continent.

Le COREP a entamé mercredi sa session ordinaire en prélude à la 38eme session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA (ministres des Affaires étrangères) et de la 34eme session ordinaire du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union placé cette année sous le thème : «Arts, Culture et Patrimoine: des leviers pour construire l’Afrique que nous voulons».

