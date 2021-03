Le Maroc reste le seul partenaire “stable” et “fiable” de l’UE dans la région sud-méditerranéenne (président de la DMAG)

Le Maroc reste le seul partenaire “stable” et “fiable” de l’Union européenne dans toute la région sud-méditerranéenne, a souligné, mardi, Andrea Cozzolino, président de la Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb au Parlement européen.

M. Cozzolino, qui intervenait par visioconférence lors d’un échange de vues au Parlement européen sur la dimension “droits de l’Homme” du partenariat renouvelé de l’UE avec le voisinage méridional, a mis en avant les performances du Royaume notamment “sa capacité de réagir à la pandémie du Coronavirus”.

L’eurodéputé italien, également membre de la sous-commission des droits de l’Homme et de la commission des Affaires étrangères du Parlement européen, a relevé que le Maroc a montré l’exemple avec “sa campagne de vaccination et son plan de croissance et de développement économique intéressant que nous suivons avec la plus grande attention“.

Avec MAP