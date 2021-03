Le Maroc se rapproche de l’exploitation de sa richesse gazière

Le Maroc, qui est baigné par l’océan Atlantique au nord-ouest, borde l’Algérie au nord-est et la Mauritanie au sud, dispose de réserves de gaz naturel potentiellement riches. Cependant, le pays couvre la part du lion de ses besoins énergétiques grâce aux importations.

Selon AZERTAC en référence à la société d’analyse et de conseil GlobalData, si le Maroc prend des décisions finales d’investissement cette année, deux grands projets gaziers pourraient être lancés dans le pays, ce qui conduira à l’indépendance ou du moins réduira la dépendance du Royaume sur les importations de charbon et de gaz coûteux et, en particulier, d’Algérie.

Le Maroc a environ 700 milliards de pieds cubes de réserves de gaz. Ainsi, le Maroc, même s’il n’est pas un grand producteur et importe la majeure partie de son gaz, pourrait ajouter 70 millions de pieds cubes de gaz naturel au bilan énergétique du pays au cours des cinq prochaines années.

Selon GlobalData, le bilan énergétique du pays devrait être reconstitué avec le lancement de la première phase du champ gazier de Tendrara, qui prévoit de fournir des volumes de gaz d’ici-làmi-2022 à un prix de développement inférieur à 5 dollars pour mille pieds cubes. Le nouveau champ d’Anchois, découvert en 2009, devrait produire son premier gaz en 2024, ce qui en fait la plus grande production de gaz au Maroc. L’un des principaux obstacles au développement du domaine est le manque de financement adéquat.

Le Maroc n’a jusqu’à présent pas réussi à développer ses principaux gisements de gaz, principalement en raison du fait que le pétrole était la ressource privilégiée. Mais maintenant, avec l’accent mis sur le gaz, une base fiscale attractive et une forte demande intérieure, les opérateurs internationaux travaillent d’arrache-pied pour développer les ressources du Royaume.

Nigar Jafarli

Correspondant du personnel d’AZERTAC

Rabat