Le Maroc s’engage résolument dans une dynamique vertueuse de développement économique et social sur tout son territoire national, de l’extrême nord jusqu’aux provinces du sud, a affirmé samedi le politologue Driss Abbadi.

Réagissant au discours Royal prononcé à l’occasion du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, M. Abbadi a relevé que SM le Roi Mohammed VI a fait part de la détermination du Maroc à poursuivre la voie du développement et de la croissance sur l’ensemble du territoire national, notamment ses provinces sahariennes.

« Le Maroc est un État sûr de lui et malgré les contestations et provocations stériles, il poursuit son développement et sa croissance dans toutes les régions et provinces », a indiqué le doyen.

Dans son discours, le Souverain a exprimé la volonté du Royaume à coopérer avec les pays qui souhaitent développer des partenariats et investissements sur l’ensemble du territoire national, sans en exclure aucune partie, a indiqué le chercheur.

En effet, le Maroc ne fera pas de concessions au nom de bénéfices commerciaux, a-t-il dit, notant qu’il s’agit d’une démarche qui accorde de l’importance au développement économique sans pour autant toucher à la souveraineté nationale globale.

Avec MAP