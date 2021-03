La France et l’Espagne viennent s’ajouter à la longue liste de pays avec lesquels le Maroc a suspendu ses liaisons aériennes.

Dès le mardi 30 mars 2021, il ne sera donc plus possible de voyager en provenance ou à destination de la France et de l’Espagne, et ce, jusqu’à nouvel ordre, rapportent plusieurs de nos confrères.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et de ses nouveaux variants, et concerne à ce jour près d’une quarantaine de pays.