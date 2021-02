Le Maroc suspend les vols avec deux pays supplémentaires

Le Maroc a décidé de suspendre les liaisons aériennes avec l’Allemagne et les Pays-Bas, à partir du lundi 22 février, selon différentes annonces effectuées par les Ambassades sur les réseaux sociaux. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et suite au dépistage d’une vingtaine de cas atteintes du nouveau variant britannique sur le territoire marocain.

La décision est entrée en vigueur hier à minuit, et ce, pour une durée de 15 jours. Le Maroc a également suspendu les vols en provenance et à destination de la Turquie et de la Suisse, pour la même durée.

⚠️ Important message for travellers to Morocco ⚠️ From midnight today, all flights from the Netherlands, Switzerland, Germany, and Turkey are suspended until further notice. All passengers from those countries travelling through another country are not allowed to enter Morocco.

