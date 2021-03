Le Maroc suspend ses liaisons aériennes avec 5 nouveaux pays

Les autorités marocaines ont décidé de suspendre les vols en provenance et à destination du Mali, du Ghana, de la République Démocratique du Congo, de la Guinée-Conakry et de la Libye à partir du 23 mars 2021 à minuit jusqu’au 10 avril 2021.

Suite à la situation épidémiologique et pour renforcer les mesures de précaution contre la Covid-19 et ses variant, l’Office national des aéroports a annoncé que les pays concernés par la nouvelle décision sont la Libye, le Mali, le Ghana, la République démocratique du Congo et la Guinée-Conakry. Sont également concernés les passagers voyageant de ces pays à travers un autre pays, indique l’ONDA.

Pour rappel, le Royaume a suspendu ses vols avec plusieurs pays, dont l’Algérie, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, l’Egypte et la Turquie, en plus des Pays-Bas, du Danemark, de l’Afrique du Sud, du Portugal et de la Suède.