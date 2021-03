Le Maroc suspend ses liaisons aériennes avec six nouveaux pays

Les autorités marocaines ont décidé de suspendre les liaisons aériennes avec six nouveaux pays : l’Argentine, la Bosnie-Herzégovine, le Botswana, le Cameroun, la Croatie et le Mozambique, et ce, à partir du 15 mars à minuit.

Cette décision sera valable jusqu’au 10 avril 2021 et concerne également les passagers voyageant de ces pays à travers un autre pays. Annoncée par l’Office National des Aéroports, cette décision porte le nombre des pays avec lesquels le Royaume a suspendu ses liaisons aériennes à 32.

Pour rappel, le Royaume a également suspendu les vols en provenance et à destination des 26 pays suivants : l’Italie, la Belgique, la Turquie, la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Suède, l’Ukraine, la République Tchèque, l’Australie, l’Irlande, la Nouvelle Zélande, l’Afrique du Sud, le Danemark, le Royaume-Uni, le Brésil, l’Algérie, l’Egypte, la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban, et le Koweït. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et de ses nouveaux variants.