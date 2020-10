Le Maroc, un modèle dans le domaine de l’électrification et l’approvisionnement en eau potable (Rebbah)

Le Maroc représente un modèle réussi aux niveaux mondial et africain dans le domaine de l’électrification et l’approvisionnement en eau potable, a souligné samedi à Marrakech le ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, M. Aziz Rebbah.

Le Royaume a atteint actuellement un taux d’électrification de plus de 99,5 % et un taux d’approvisionnement en eau potable se situant entre 96 et 97 %, a-t-il indiqué lors de la rencontre marquant la clôture de déploiement au niveau de toutes les entités régionales de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) d’un nouveau système de gestion des compteurs à prépaiement.

Après avoir mis en relief les grands efforts consentis par l’ONEE notamment en milieu rural où l’Office fournit un service de qualité à bas coût, M. Rebbah a relevé que cette augmentation des indicateurs d’électrification et d’approvisionnement en eau potable s’est accompagnée par une amélioration des services rendus aux clients du monde rural.

Concernant le nouveau système de gestion des compteurs à prépaiement, le ministre a fait remarquer que ce système a permis aux citoyens de maitriser leur consommation et leur facture, appelant à réfléchir à trouver des solutions intelligentes similaires pour les grands utilisateurs (unités industrielles par exemple).

Grâce à ce système, l’ONEE est parvenu à offrir ses services à près d’un million de clients, a-t-il tenu à rappeler, estimant que ce système pourrait être généralisé au service des citoyens conformément à la stratégie du gouvernement, qui vise à généraliser les services électroniques.

M. Rebbah a appelé à communiquer afin de valoriser les grandes réalisations de l’ONEE et à passer à un autre niveau de services rendus aux clients.

De son côté, le directeur général de l’ONEE, M. Abderrahim El Hafidi, a fait savoir que la conception, le développement et la configuration de cette solution ont été réalisés par des compétences internes de l’Office constituées d’experts métiers, de représentants des utilisateurs finaux et de la Direction des Systèmes d’Informations de l’Office, en partenariat avec l’éditeur du progiciel intégré.

C’est une fierté pour l’Office, s’est-il réjoui, félicitant par la même occasion ses équipes qui déploient tous les efforts et continuent de se mobiliser pour assurer la mission de service public et la continuité de l’alimentation en électricité en dépit d’un contexte difficile caractérisé par la crise sanitaire.

M. Hafidi les a aussi encouragés à tout mettre en œuvre pour assurer une vigilance accrue afin de garantir l’approvisionnement continu en énergie électrique dans le strict respect des exigences de la qualité de service requise.

Et d’indiquer que près de 1.800 cadres opérant dans l’activité de la distribution ont bénéficié d’un programme de formation adapté et plus de 920.000 clients ont migré vers la nouvelle solution, alors que 570 points de vente externes ont été équipés pour effectuer les recharges à proximité de clients, en plus de 206 agences commerciales de l’ONEE.

La réussite de ce projet d’entreprise, devenu réalité, malgré ses dernières étapes de déploiement marquées par le contexte sanitaire exceptionnel, est le fruit d’une forte mobilisation des équipes internes de l’ONEE, de la qualité d’accompagnement par l’éditeur et de la mise en place d’une stratégie appropriée de déploiement et de conduite de changement, a-t-il tenu à rappeler.

