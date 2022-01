Le Maroc, un partenaire clé pour la Chine en Afrique de l’Ouest

La stabilité du Royaume ainsi que sa position géostratégique, en font un partenaire sûr pour la Chine dans son projet de nouvelles routes de la soie.

Favorisé par une position géographique majeure, le Royaume marocain s’est, depuis longtemps, démarqué comme le point d’entrée des investissements en Afrique. Son important port international méditerranéen «Tanger Med », classé dans le top vingt-cinq mondial des hubs portuaires, est également troisième en termes de connexions derrière Shangaï et la Panama. Et cela n’a pas échappé à la Chine, qui a longtemps privilégié l’Algérie, en raison de sa production de pétrole. L’arrivée du président Bouteflika, au pouvoir, en 1999, avait favorisé, en son temps, les relations avec la Chine. Mais cela, c’était avant. Si l’Égypte garde son leadership à l’Est du continent avec évidemment le canal de Suez, le Maroc tend le sien à l’Ouest.

Le Maroc, une attractivité multiple

Depuis la dernière visite de SM le Roi Mohammed VI au dirigeant chinois Xi Jinping en 2016, la donne a changé. Les deux pays ont réaffirmé leurs engagements sur de nombreux plans, diplomatiques, culturels mais aussi commerciaux. Ainsi, le Royaume est devenu le premier pays d’Afrique du Nord à intégrer, en 2017, le grand projet des nouvelles routes de la soie qui vise à développer les liaisons entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Cela passe notamment par la construction de ports, de voies ferrées, d’aéroports et bien sûr, de parcs logistiques géants. Ainsi l’École de guerre économique développe dans un rapport s’intéressant aux investissements chinois en Afrique : « L’ouverture des routes commerciales est actuellement étudiée. Les marchandises arriveraient depuis le canal de Suez jusqu’aux côtes maghrébines. Ensuite, deux routes sont envisagées : une première en partance d’Alger, traversant de part en part l’Algérie, passant par Tamanrasset et finissant sa course à Lagos. La deuxième, plus probable, suivrait les côtes méditerranéennes jusqu’au port de Tanger et là, se servirait du couloir mauritanien pour atteindre l’Afrique subsaharienne et sa proximité géographique pour alimenter l’Europe ».

La position géographique idéale du Maroc entre l’Europe et l’Afrique, assortie de sa capacité d’une main d’œuvre qualifiée, de ses infrastructures logistiques développées ainsi que de sa stabilité inégalée dans la région, expliquent, très largement, les intérêts marqués par la République populaire de Chine à l’égard du Royaume au détriment de son turbulent voisin, l’Algérie.

Une tendance qui se vérifie par les chiffres. Selon Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Maroc, « les échanges bilatéraux ont marqué une croissance de 50%, ces cinq dernières années, représentant 4 milliards de dollars en 2016, puis 6 milliards en 2021. Plus de quatre-vingts projets d’investissements chinois sont en cours au Maroc actuellement », a-t-il ajouté.

Une relation confirmée dans les actes

En juillet dernier, le Maroc et la Chine ont mis en application leurs engagements réciproques. En effet, les deux pays ont signé plusieurs conventions concernant le secteur de la santé, notamment en s’accordant sur la fabrication du vaccin anti-Covid chinois, Sinopharm, sur le territoire marocain, mais aussi plus larges et visant à la mise en œuvre conjointe de la nouvelle « route ». Cette « feuille de route » précisément, a pour objectif de favoriser « l’accès aux financements chinois pour la réalisation de grands projets au Maroc, la création de joint-ventures dans les secteurs industriels et énergétiques, ainsi que la recherche et la coopération technologique ». L’accord vise également à encourager les entreprises chinoises à investir au Royaume, dont les indicateurs chiffrent ceux-ci à 380 millions de dollars.

L’accord entérine également une coopération multilatérale et tripartite avec le continent africain, particulièrement en matière de développement durable. Enfin le Maroc et la Chine, cette dernière étant membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, s’accordent sur un point crucial imminemment diplomatique : la politique de non-acceptation d’interventions dans les affaires souveraines d’État.