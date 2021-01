Le ministère de la Santé autorise d’urgence le vaccin Sinopharm anti-Covid19

Le ministère de la Santé a annoncé avoir autorisé d’urgence le vaccin Sinopharm contre la Covid-19, après l’avis de la Commission nationale consultative d’autorisation des vaccins anti-Coronavirus.

La commission nationale consultative a tenu une réunion ce vendredi pour parachever l’évaluation du dossier technique du vaccin chinois Sinopharm qu’elle examine depuis des semaines, se basant sur les données scientifiques et techniques fournies par le laboratoire chinois à la commission, indique le ministère dans un communiqué.

Après analyse de ces données d’ordre scientifique et technique portant sur le procédé de fabrication, la nature des analyses en laboratoire sur la matière première et le vaccin lui-même ainsi que sur les données pré-cliniques et les résultats des études cliniques, la Commission nationale consultative a unanimement conclu à la conformité du vaccin Sinopharm aux normes internationales et aux recommandations de l’OMS en la matière.

“Par conséquent, ce vaccin répond à toutes les conditions de qualité, d’efficacité et de sécurité, et ne présente aucun effet secondaire potentiel”, souligne le communiqué, affirmant que cela ouvre la voie au laboratoire chinois “Sinopharm” pour l’obtention d’une autorisation d’urgence pour une durée de 12 mois.

Avec MAP