Le ministère de la solidarité lance son nouveau site web

Le ministère de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalité et de la Famille a lancé une nouvelle version de sa plateforme numérique “social.gov.ma”, après restructuration selon une approche mettant en évidence la dimension service.

Ce nouveau portail lancé lundi, vise à mettre en évidence les services sociaux fournis et à présenter ses politiques, programmes et activités, a relevé le ministère dans un communiqué.

La nouvelle plateforme numérique du ministère se caractérise par l’adoption de normes internationales en termes d’accessibilité aux personnes handicapées, afin qu’elles puissent naviguer sur le site électronique aisément.

La nouvelle version du site offre, également, un suivi à distance des cours et films éducatifs dans le domaine de la prise en charge des personnes handicapées et de la protection des enfants et des personnes âgées, ainsi qu’une base de données permettant aux chercheurs, étudiants et toutes personnes intéressées de rechercher des données, textes juridiques, rapports et publications nationales et internationales en relation avec le secteur social.