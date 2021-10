Le ministère de l’Education nationale dément avoir donné des instructions pour soumettre au parquet des rapports du directeur de l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra

Le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports a démenti une information prétendant que des instructions ont été données pour soumettre au parquet des rapports du directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra.

Dans une mise au point suite à la diffusion par l’un des journaux électroniques d’une information selon laquelle le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa aurait donné des instructions strictes à l’inspecteur général du ministère pour soumettre au parquet des rapports du directeur de l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra pour mener une enquête judiciaire, et en vue d’éclairer l’opinion publique, ce département dément catégoriquement cette fake news soulignant que tout ce qui a été contenu dans l’article précité sont des allégations et des fausses informations dénuées de tout fondement.

Le ministère qui réfute cette fausse information informe les journalistes que la direction chargée de la communication est à leur disposition pour répondre à leurs questions, en vue d’éviter la diffusion de fake news, ajoute la même source.

Avec Map