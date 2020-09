Le ministère de l’éducation nationale publie le calendrier de l’examen régional de la 1ère année du baccalauréat

Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a publié le calendrier du déroulement de l’examen régional normalisé de la 1-ère année du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2019-2020.

Dans une note adressée aux directeurs des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF), aux directeurs provinciaux et aux directeurs d’établissements d’enseignement publics et privés, le ministère a indiqué que ces dates et horaires seront adoptés lors de la session ordinaire de l’examen régional normalisé de la 1-ère année du baccalauréat, prévu les 1, 2 et 3 octobre ainsi que pendant la session de rattrapage qui aura lieu les 22 et 23 octobre.

En outre, dans un soucis de bon déroulement de cette importante échéance, le ministère appelle les directeurs des AREF, les directeurs provinciaux ainsi que toutes les parties prenantes à veiller au strict respect des procédures et mesures sanitaires, conformément à la décision du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, énoncés dans le cahier de procédures pour l’organisation des examens du baccalauréat au titre de la session de 2020.

Selon ladite note, la programmation et les horaires de l’examen régional normalisé de la 1-ère année du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2019-2020 concernent les branches littéraires, l’enseignement originel ainsi que les branches professionnelles, scientifiques et techniques.