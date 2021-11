Le ministre portugais de la Défense reçu par le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale et par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR

Le ministre de la Défense du Portugal, M. João Gomes Cravinho, a été reçu, mardi à Rabat, sur Hautes Instructions Royales, par le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale et par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des Forces Armées Royales (FAR) et Commandant la Zone Sud.

Un communiqué de l’État-Major général des FAR indique qu’en exécution des Hautes Instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale a reçu, mardi au siège de cette Administration, M. João Gomes Cravinho, ministre de la Défense du Portugal, accompagné d’une importante délégation, en visite de travail au Royaume du Maroc.

Au cours de cet entretien, les deux ministres ont salué le niveau satisfaisant atteint par la coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Portugal, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de l’initiative « 5+5 Défense« .

Les échanges ont, par ailleurs, porté sur les défis sécuritaires régionaux en Méditerranée occidentale et au Sahel, précise le communiqué.

Le ministre délégué a explicité, dans ce sillage, les contours de l’approche multidimensionnelle du Royaume en matière de lutte contre le terrorisme et mis en avant les efforts importants consentis par le Maroc pour le traitement humaniste de la question migratoire et la gestion réussie et proactive sous le leadership Royal de la pandémie Covid-19.

M. Cravinho a souligné, à cet égard, que le Portugal valorise et salue vigoureusement le rôle important joué par le Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en tant qu’acteur de stabilité et de paix en faveur de la région méditerranéenne.

M. Loudyi a réitéré l’engagement du Royaume du Maroc à affermir davantage la coopération bilatérale sur la base de la confiance et du respect mutuels, et à renforcer la coopération militaire avec le Portugal notamment dans le domaine maritime, la cybersécurité et l’industrie de défense.

Les deux responsables se sont félicités du dynamisme de coopération bilatérale et ont exprimé l’ambition et la volonté communes de consolider ces relations exemplaires.

Aussi, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée Belkhir El Farouk, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu dans la même journée à l’Etat-Major Général à Rabat, M. João Gomes Cravinho, ministre de la Défense du Portugal, accompagné de l’Ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire du Portugal accrédité à Rabat et de l’Attaché de défense près l’Ambassade du Portugal à Rabat.

Les entretiens entre les deux responsables ont porté sur les différents aspects de la coopération bilatérale militaire notamment dans les domaines de la formation et l’entrainement opérationnel, l’échange de visites et la sécurité maritime, dont les activités sont arrêtées annuellement dans le cadre des commissions militaires mixtes tenues alternativement à Rabat et à Lisbonne.

Enfin, les deux responsables ont examiné les opportunités de développer davantage cette coopération militaire aussi bien au niveau bilatéral qu’au niveau de l’Initiative « 5+5 Défense ». L’objectif étant de promouvoir l’interopérabilité entre les deux armées par l’échange d’expérience et d’expertise, compte tenu de la convergence des intérêts stratégiques des deux pays.

( Avec MAP )