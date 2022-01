Le ministre turc des AE s’entretient par téléphone avec son homologue américain

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, s’est entretenu, lundi par téléphone, avec le Secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a indiqué l’agence de presse turque Anadolu.

Lors de cet entretien, les deux responsables ont abordé les relations turco-américaines, notamment la ranimation du mécanisme stratégique, ainsi que les questions à caractère régionaux, à savoir la situation en Éthiopie, au Soudan et au Caucase.

Il ont également échangé sur la crise à la frontière entre la Russie et l’Ukraine, à l’approche des réunions de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

(Avec MAP)