Le monde franchit “un palier tragique” avec un million de vies fauchées par la pandémie

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a déploré, lundi soir, “un palier tragique” franchi par le monde avec un million de vies fauchées par la pandémie du Covid-19, un chiffre “étourdissant” synonyme d’autant de douleur “décuplée par la cruauté de cette maladie”.

“Ce chiffre est étourdissant. Nous ne devons jamais perdre de vue chacune de ces vies. C’était des pères et des mères, des maris et des femmes, des sœurs et des frères, des amis, des collègues”, a réagi le chef de l’ONU suite au seuil d’un million de morts atteint dans le monde depuis le début de la pandémie du coronavirus.

“La douleur a été décuplée par la cruauté de cette maladie. Les risques d’infection empêchent les familles de se rendre au chevet de leurs proches. Il est alors souvent impossible de faire son deuil ou de commémorer la vie d’un être cher”, a regretté M. Guterres dans une déclaration.

“Et nous n’entrevoyons toujours pas la fin de la propagation du virus, de la perte d’emplois, de la perturbation de l’éducation et des bouleversements dans nos vies”, a-t-il constaté, estimant toutefois que le monde peut “surmonter ce défi”.

Le Secrétaire général des Nations Unies a ainsi appelé à “apprendre de nos erreurs”, soulignant qu’un “leadership responsable compte. La science compte. La coopération compte. Et la désinformation tue”.

“Alors que la recherche intensive d’un vaccin – un vaccin qui doit être disponible et accessible à tous – se poursuit, faisons notre part pour sauver des vies”, a-t-il plaidé, recommandant notamment le maintien de la distanciation physique et le port d’un masque.

“Et tandis que nous commémorons toutes ces vies perdues, il ne faut jamais oublier que notre avenir dépend de notre solidarité, en tant que peuples unis et en tant que nations unies”, a conclu le chef de l’ONU.