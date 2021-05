Le nouveau club équestre de la DGSN dispose d’une carrière principale conforme aux normes internationales

Le nouveau club équestre de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à Kénitra dispose d’une carrière équestre principale répondant aux normes internationales, a souligné le contrôleur général Abdelkrim LAHRARTI, Chef de la Division de la Police Équestre relevant de la DGSN.

Dans le cadre du développement de la police équestre, le nouveau complexe intégré de la division de la police équestre a été équipé de plusieurs installations conformément aux spécifications internationales en vigueur, a affirmé le responsable de la DGSN, dans une déclaration à la MAP.

S’étalant sur une superficie de 7000 m², cette infrastructure sécuritaire labellisée est équipée aussi d’une autre carrière secondaire dont la superficie dépasse 5.000 m², et d’une autre couverte (2.500 m²), en plus des ateliers de sellerie et de maréchalerie dotés de nouvelles spécifications, des équipements modernes et des nouvelles technologies comparables à ce qui est en vigueur au niveau international, a-t-il poursuivi.

Outre une clinique vétérinaire moderne équipée des outils nécessaires permettant de suivre l’évolution de la police montée et l’état de santé des chevaux, le club dispose des écuries offrant un confort aussi bien aux chevaux qu’aux cavaliers, a relevé M. El Lahrarti.

La construction du nouveau club équestre de la sûreté nationale traduit la volonté de la DGSN d’intégrer le cheval dans l’action policière, en renforçant et développant les compétences professionnelles des cavaliers de la DGSN, pour leur permettre de mener à bien les missions policières quotidiennes qui leur incombent, notamment celles se rapportant aux patrouilles montées, aux interventions dans les espaces d’accès difficile et sur les plages, et à la participation aux grands services d’ordre.

La Direction générale de la sûreté nationale commémore dimanche le 65è anniversaire de sa création, une occasion de célébrer le rôle combien décisif de cette institution dont la vigilance et le haut sens de professionnalisme ont, au fil des années et des épreuves, su préserver la sécurité et la quiétude des citoyens.

(Avec MAP)