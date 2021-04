Le nouveau Kia Sorento arrive au Maroc

La quatrième génération du SUV avant-gardiste de KIA est enfin arrivée. Le tout nouveau Sorento débarque pour la première fois au Maroc. Puissant, futuriste et polyvalent, le nouveau modèle associe avec agilité des fonctionnalités technologiques de pointe à une modularité adaptée aux familles avec 7 places à bord.

Premier véhicule basé sur la nouvelle plateforme SUV N3 de Kia, le nouveau Sorento est équipé d’une carrosserie plus large, permettant aux passagers de profiter d’un confort inégalé et de maximiser l’espace de chargement et de bagages. Son design innovant attire le regard, ajoutant une nouvelle couche premium à l’expérience de conduite Kia.

Avec sa motorisation Smartstream 2.2 Diesel de 202 ch associée à une toute nouvelle boîte automatique double embrayage à 8 rapports (DCT8), le nouveau Sorento réserve aussi de belles surprises en termes d’agrément de conduite, de performances et d’économie d’utilisation.

Le nouveau Sorento voit la liste de ses équipements se rallonger et s’enrichir d’options inédites sur le segment, comme le tableau de bord 100 % digital 12,3’’, l’écran tactile 10,25’’ HD avec système audio premium Bose à 12 haut-parleurs ou la boite à vitesse robotisée SBW (Shift-By-Wire).

Disponible en 3 niveaux de finition (Active, Design et Exécutive), le nouveau SUV 7 places de Kia intègre de série le frein électrique, l’accès et le démarrage sans clé, le démarrage à distance du moteur ainsi que des éléments de style et de confort comme les palettes au volant et un pédalier aluminium.

« Nos clients marocains ont attendu avec impatience l’arrivée du nouveau Sorento. Nous sommes fiers de leur proposer l’un des modèles les plus avancés technologiquement de Kia, un SUV phare qui a évolué en 18 ans d’existence pour devenir l’un des produits Kia les plus avancés techniquement et les plus appréciés dans le monde».

Les pré-commandes du tout nouveau Sorento sont ouvertes dès maintenant dans tout le réseau KIA au Maroc pour une livraison fin mai.

Le nouveau Sorento est disponible à partir de 2 799 DHS/mois avec crédit gratuit.