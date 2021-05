Le nouvel ambassadeur chinois signe sa première sortie officielle

C’est un acte d’une forte symbolique qu’a revêtu la première sortie officielle du nouvel ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc.

À peine après avoir débuté officiellement sa mission au Royaume, le 23 avril 2021, Li Changlin signe déjà sa première sortie officielle. Une activité qui coïncide avec le mois du ramadan et qui porte donc sur la signature du partenariat avec l’Association Al Rayane et du lancement de l’opération de solidarité en distribuant les paniers alimentaires. « Il faut situer cette signature dans son double contexte.

Le premier est celui de la lutte contre la pandémie du coronavirus qui a gravement impacté des familles en situation de précarité. L’ambassade veut ainsi faire un geste de solidarité et de réconfort vis-à-vis de ces familles durant ce mois sacré du ramadan qui représente le second contexte », souligne Li Changlin, ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc.

L’ambassade de Chine précise qu’elle se soucie avant tout d’assurer la transparence et l’équité dans cette procédure. Ainsi, l’association cible et identifie les familles nécessiteuses, tandis que l’ambassade veille sur les différentes étapes de la distribution. Pour respecter les mesures de précaution décidées par les autorités compétentes, l’ambassade de Chine a choisi de livrer les paniers alimentaires constitués de farine tendre et dure, d’huile, de sucre et de lentilles de boule de coton, d’huile, de sucre, de thé et d’autres produits nécessaires aux familles nécessiteuses devant leurs portes.

L’ambassade chinoise ne compte pas s’arrêter là. « Nous sommes disposés à explorer les voies et moyens permettant une meilleure collaboration avec les associations. Je pense que dans les mois et les années à venir, nous allons mener de grands projets en partenariat avec les associations et en collaboration avec les autorités gouvernementales pour le bien-être des populations locales.

La finalité de notre collaboration avec le Maroc est que le fruit de notre partenariat soit partagé avec l’ensemble des couches sociales», a souligné l’ambassadeur qui n’a pas caché son admiration quant au développement réalisé par le Maroc dans plusieurs secteurs. « J’ai effectué mon premier séjour au Royaume en 1993-1994. Je suis extrêmement heureux de revenir au Maroc, un pays envers duquel j’ai beaucoup d’admiration. Il bénéficie d’une stabilité politique, condition indispensable au développement, en plus de la paix et de la sécurité qui règnent.

Le pays fait preuve également un dynamisme économique durant ces 20 dernières années sous la conduite éclairée de S.M. le Roi Mohammed VI, grâce à la diversification des partenaires, l’amélioration des structures économiques et surtout le développement des infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires et ferroviaires, à l’image du train à grande vitesse. », note Li Changlin.