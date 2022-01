Le paiement de la vignette désormais disponible au niveau de l’application mobile « Daribati »

La Direction Générale des Impôts (DGI) a annoncé mardi que le paiement de la vignette est désormais disponible au niveau de l’application mobile « Daribati« .

L’application « a été enrichie par l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité permettant le paiement et l’édition de l’attestation relative à la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules (TSAV)« , indique la DGI dans un communiqué.

Ce service est accessible via l’espace public de l’application qui offre, en outre, un certain nombre de commodités, notamment acheter un timbre fiscal et prendre un rendez-vous en ligne, ajoute la même source. Téléchargeable gratuitement sur les plateformes Play Store (Android) et App Store (IOS), l’application mobile « Daribati » a été conçue dans le cadre des efforts déployés par l’administration fiscale pour l’amélioration des services offerts aux contribuables et dans une optique de facilitation de ses interactions avec les usagers, relève la DGI.

A travers une interface simple et conviviale, un accès sécurisé (reconnaissance des empreintes digitales ou faciale pour éviter la saisie systématique du mot de passe), « Daribati » permet aux adhérents des services des Impôts en ligne « SIMPL » de consulter leurs déclarations, payer leurs impôts et accéder à l’historique des derniers paiements effectués.

(Avec MAP)