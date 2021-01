Le Parlement arabe approuve la création d’un Observatoire arabe des droits de l’Homme

Le Parlement arabe a approuvé la création d’un Observatoire arabe des droits de l’homme, qui sera chargé de suivre et de documenter la situation des droits de humains dans les pays arabes, et les positions de ces pays quant à la ratification des conventions internationales et arabes en la matière.

Un communiqué du Parlement arabe, rendu public mercredi, explique que l’Observatoire aura la tâche de “redessiner” et de présenter l’image réelle des pays arabes à l’étranger, notamment en répondant aux allégations des rapports “politisés” publiés par certaines parties sur la situation des droits humains dans les pays arabes, en réfutant les fausses accusations contenues dans ces rapports.

Le futur Observatoire devra aussi étudier les rapports de l’Onu et de ses agences et organes sur les droits de l’homme dans le monde arabe, et proposer des politiques appropriées pour y faire face.

Selon le président du Parlement arabe, Adel Ben Abderrahman Al-Asoum, l’Observatoire établira un “Index arabe des droits de l’homme”, qui servira de mécanisme d’évaluation du progrès réalisé par les pays arabes dans la mise en oeuvre des droits de l’homme, et de mesure de leur respect des traités et conventions internationaux et arabes pertinents.

( Avec MAP )