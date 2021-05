Le Parlement arabe salue la décision de SM le Roi d’envoyer une aide d’urgence au peuple palestinien

Le Parlement arabe a salué hautement la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, d’envoyer une aide humanitaire d’urgence aux Palestiniens en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, suite aux agressions israéliennes contre les territoires palestiniens occupés.

Le Parlement arabe a salué, dans un communiqué publié dimanche, les positions honorables prises par un certain nombre de pays, y compris le Maroc, pour soutenir les frères palestiniens et soulager les blessés à la suite de l’agression israélienne barbare, mettant en garde contre les dangers de la détérioration de la situation dans les territoires palestiniens occupés.

L’institution a également appelé à mettre un terme aux attaques israéliennes contre les territoires palestiniens et d’épargner aux peuples de la région une nouvelle escalade.

Par ailleurs, le Parlement arabe a souligné l’importance de renforcer la solidarité arabe pour soutenir la Palestine face à l’occupation, dénonçant l’escalade israélienne continue contre le peuple palestinien, qui a coûté la vie à des dizaines d’innocents et d’enfants.

Il a ainsi exhorté tous les pays arabes et islamiques à «s’unir en ce moment critique pour faire face à l’agression israélienne et à déployer tous les efforts pour aider le peuple palestinien et mobiliser les aides humanitaires et médicales nécessaires pour venir en aide aux blessés palestiniens».

L’institution a, en outre, appelé le Conseil de sécurité et l’ONU à assumer leur responsabilité vis à vis de la situation tragique dans les territoires palestiniens et à faire pression sur Israël, en tant que puissance occupante, pour cesser les massacres contre le peuple palestinien désarmé.

( Avec MAP )