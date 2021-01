Le parlement arabe salue l’annonce des élections générales en Palestine

Le Parlement arabe a salué la publication par le président palestinien, Mahmoud Abbas, d’un décret fixant la tenue des élections législatives, présidentielle et du Conseil national, sur trois étapes, entre mai et août prochains.

Dans un communiqué, publié lundi, le président du Parlement arabe, Adel Ben Abderrahman Al-Asoumi, a souligné “le soutien du Parlement à ces élections qui auront lieu pour la première fois depuis plus de dix ans ainsi que sa disposition à prendra part à leur surveillance et à fournir l’aide nécessaire pour leur succès, en tant que pas important pour l’appui de la cause palestinienne et un préalable essentiel à même de rétablir l’unité nationale, de mettre fin à la division et de permettre ainsi au peuple palestinien frère de choisir ses représentants aux institutions nationales.”

M. Al-Asoumi a également salué les réactions positives des factions palestiniennes concernant la tenue de ces élections, invitant l’ensemble des composantes du peuple palestinien ainsi que toutes les factions palestiniennes à participer à ces futurs scrutins et à œuvrer pour lever toutes les entraves à leur succès. Mahmoud Abbas avait publié, vendredi, un décret présidentiel fixant la date de la tenue des élections législatives au 22 mai 2021 et de la présidentielle au 31 juin 2021.

Quant à l’élection des membres du Conseil national palestinien, elle se tiendra le 31 août.

( Avec MAP )