Le patriarcat orthodoxe de Moscou, nouveau cheval de Troyes Russe en Afrique

Par Olivier DELAGARDE

Bien évidemment facilitée par la diplomatie russe, la campagne africaine du patriarche orthodoxe de Moscou Cyrille, déstabilise les dignitaires du même culte sur le continent, notamment à Brazzaville. Un objectif pas si flou que cela.

L’archevêque de l’Est Léonide d’Erevan et d’Arménie, qui a pris le 29 décembre dernier la tête du très récent « exarchat » d’Afrique, cible désormais les dignitaires du même culte orthodoxe africain, avec à sa tête celui de Brazzaville. Parcourant l’Afrique depuis septembre 2021, le très russophone Léonide semblait avoir pour mission d’amputer le traditionnel et respecté patriarche oriental grec d’Alexandrie, Théodore II, d’une partie de son influence au profit de l’émissaire de Moscou et de « toutes les Russies », Cyrille. Proche allié de Vladimir Poutine. Ce dernier n’aurait toujours pas pardonné à Théodore II sa reconnaissance d’une indépendance de l’église orthodoxe d’Ukraine vis-à-vis de Moscou en 2019.

Une infiltration politique qui ne dit pas son nom

L’émissaire religieux russe Léonide d’Erevan et d’Arménie, qui s’est largement appuyé sur les réseaux poutiniens d’affaires ainsi que la diplomatie du Kremlin pour naviguer en Afrique, jusqu’alors concentré sur l’Afrique de l’Est et la région des grands lacs en particulier (NDLR : région ou l’orthodoxie est la plus pratiquée), ainsi qu’à Madagascar, le « missionnaire » de la bonne parole poutinienne s’intéresse désormais à l’église orthodoxe du Congo, cette dernière étalant son rayonnement au Gabon. Et la sainte évangélisation moscovite porte ses fruits : sans maître à prêcher depuis 2020, l’église orthodoxe congolaise semble émettre des signaux d’encens au patriarche de Moscou.

Dans sa campagne, Léonide d’Erevan et d’Arménie s’appuie sur la logistique des « Centres russes pour la science et la culture », dont six sont établis sur le continent africain, tandis que le groupe de sécurité privé Wagner en construit un septième à Bangui. Bien entendu ce tout, béni par l’ambassadeur russe Guéorgui Tchepik mais aussi de la directrice de la Maison russe de Brazzaville Maria Fakhrutdinova, tout autant de bases d’influences sur le continent.

Vladimir Poutine, nouveau prophète africain ?