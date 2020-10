Le PCNS organise un webinaire sur le rôle de l’Afrique du Nord dans les relations géopolitiques entre l’Europe et l’Afrique

Le Policy Center for the New South (PCNS) organise le 7 octobre prochain à 15 heures (GMT+1), en partenariat avec la Konrad Adenauer Stiftung, un webinaire en ligne sur Le rôle de l’Afrique du Nord dans les relations géopolitiques entre l’Europe et l’Afrique, avec un focus sur la migration et la mobilité.

Ce webinaire de 90 minutes vise à analyser, à la veille de l’important sommet Europe-Afrique qui se tiendra à Bruxelles en octobre, le rôle que peuvent jouer les pays d’Afrique du Nord, en tant que pont entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne, sur la question sensible de la migration.

La coopération entre l’Europe et l’Afrique est-elle suffisante ? Quelles leçons tirer de soixante ans de présence de migrants africains en Europe ? Comment les pays d’Afrique du Nord, qui ne sont plus seulement des pourvoyeurs de migrants, comme par le passé, peuvent-ils combler le fossé existant entre les deux continents ? Comment analyser le rôle leader du Maroc à l’échelle de l’Afrique ? Ce panel cherchera à répondre à ces questions, tout en se penchant sur l’importance de la question migratoire dans les dynamiques globales de partenariat entre l’Europe et l’Afrique, en présence de Bouchra Rahmouni (Maroc), directrice de la Recherche, des partenariats et des évènements du Policy Center for the New South, Thomas Volk (Allemagne), directeur de la Konrad Adenauer Stiftung en charge du Programme régional de dialogue politique au Sud de la Méditerranée.

Parmi les experts de haut niveau du Nord comme du Sud qui participeront à ces échanges figurent Hassen Boubakri (Tunisie), professeur à l’Université de Sousse et président du Centre de Tunis pour la migration et l’asile, Amal El Ouassif (Maroc), chercheuse en relations internationales du Policy Center for the New South, Mohamed Limam (Tunisie), assistant professeur à l’Université de Sousse et spécialiste de la politique migratoire européenne, Ivan Martin (Espagne), économiste et Senior Fellow du Policy Center for the New South, chercheur associé du Groupe de recherche interdisciplinaire sur la migration (Gritim) à l’Université Pompeu Fabra de Barcelone et Michael Gahler (Allemagne), député européen et vice-président de l’Assemblée parlementaire conjointe ACP-UE.

Voici le lien pour suivre le webinaire : https://www.youtube.com/user/OCPPOLICYCENTER