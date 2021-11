Le PDG de Twitter Jack Dorsey sur le départ

Le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, s’apprête à quitter son poste de président directeur général (PDG) du réseau social, rapporte lundi la presse américaine.

Dorsey, 45 ans, est également à la tête de la société de paiements Square et s’intéresse de plus en plus aux crypto-monnaies ces derniers temps.

Jack Dorsey devrait quitter son poste de PDG de Twitter « à court terme« , selon le journaliste David Faber de CNBC, qui a cité « un certain nombre de personnes différentes bien informées. » Faber n’a pas fourni d’autres détails, notamment sur l’identité du successeur de Dorsey.

Dorsey est le PDG de Twitter depuis 2015, présidant à « un parcours mouvementé mais relativement réussi pour l’entreprise« , selon le site spécialisé The Verge.

« Au cours des deux dernières années, Twitter a commencé à déployer rapidement de nouveaux produits et fonctionnalités. Et si tous n’ont pas été des succès, ils ont suggéré une transformation en une entreprise beaucoup plus agile, prête à s’adapter aux intérêts de ses utilisateurs« , commente la publication.

A l’annonce de cette information, l’action de Twitter a bondi de 3,48% à l’ouverture de Wall Street.

( Avec MAP )