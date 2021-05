Le peuple palestinien exprime ses vifs remerciements à SM le Roi après la réception de l’aide humanitaire (diplomate)

Le vice-ambassadeur de la Palestine en Jordanie, Bassam Hajaoui, a exprimé, au nom du peuple et du président palestiniens, ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de l’arrivée à Amman de l’aide humanitaire d’urgence, envoyée par le Maroc sur Très Hautes Instructions du Souverain, à la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, M. Hajaoui a relevé que le Maroc, pays frère connu pour de telles initiatives, a envoyé des produits alimentaires de première nécessité, des médicaments et des couvertures pour subvenir aux besoins des Palestiniens suite aux attaques israéliennes. “Nous sommes fiers des relations solides et fraternels que nous entretenons avec le peuple marocain”, a soutenu M. Hajaoui, soulignant que le Royaume était et restera toujours aux côtés de la Palestine. Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc en Jordanie, Khalid Naciri, a indiqué que les aides humanitaires envoyées sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI au peuple palestinien, démontrent, à bien des égards, les liens de fraternité et de solidarité solides existant entre les deux pays.

C’est une occasion pour le Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, de faire part de son soutien indéfectible au peuple palestinien dans ce contexte difficile, a-t-il ajouté. L’ambassadeur du Maroc en Jordanie a, dans ce sens, mis en avant les efforts de SM le Roi et du Maroc dans la défense de la cause palestinienne dans les fora internationaux.

De son côté, Hussein Chibli, secrétaire général de Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO) a fait part de sa gratitude à Sa Majesté le Roi, au gouvernement et au peuple marocains pour les actions entreprises en faveur des Palestiniens.

Le Maroc a été, comme d’habitude, l’un des premiers pays à répondre présent en envoyant des aides au peuple palestinien, a ajouté M. Chibli, notant que JHCO fera de son mieux pour l’acheminer dans les plus brefs délais. Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. La décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’inscrit dans le cadre du soutien continu du Royaume à la Cause palestinienne juste et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien frère.

Dans ce sens, deux autres avions, acheminant la suite des aides humanitaires, devront décoller de Kénitra à destination du Caire. Constituée au total de 40 tonnes, cette aide est composée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures.

(Avec MAP)