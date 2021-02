Le porte-parole du Département américain réitère le soutien des États-Unis aux efforts du Maroc pour un règlement au Sahara

Lors d’une conférence de presse du département d’État américain, organisée ce jour, et diffusée sur la chaîne youtube du Department of State, le porte-parole de ce ministère, Ned Price a indiqué en substance qu’il n’y a aucune mise à jour sur l’affaire du Sahara et que les “anciennes déclarations” sont toujours valables, ajoutant que les Etats-Unis continuent de soutenir les efforts du Royaume du Maroc pour « l’amélioration de ses relations avec Israël, qui auront des retombées positives sur les deux pays », avant d’indiquer, à propos du Sahara, que les Etats-Unis soutiennent le processus des Nations unies et le travail de la “Minurso” pour une résolution de ce conflit “ayant trop duré au Maroc”. Interrogé par un journaliste ayant demandé s’il reconnaissait que le “Sahara occidental” ne faisait pas partie du Maroc, Ned Price a indiqué, une fois de plus, qu’il n’y a rien de nouveau sur ce dossier.

