Le président de l’Assemblée nationale de Sao Tomé-et-Principe réaffirme le soutien indéfectible de son pays à la marocanité du Sahara

Le président de l’Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe, Delfim Santiago Das Neves, a réitéré, mardi à Rabat, le soutien indéfectible de son pays à la marocanité du Sahara et le ferme engagement de cette institution législative en faveur du Royaume pour défendre ses causes nationales dans les différents foras internationaux.

“Le Maroc peut compter sur l’Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe pour défendre sa première cause nationale et ses intérêts dans les différents forums internationaux”, a souligné M. Das Neves dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, tout en réaffirmant la position de l’Etat santoméen reconnaissant l’intégrité territoriale du Royaume.

Après avoir exprimé la détermination de l’Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe à agir dans l’intérêt du Maroc au sein du Parlement panafricain et dans d’autres organisations continentales, M. Das Neves a fait part de son engagement à renforcer davantage les liens d’amitié et de coopération entre les deux Etats, en particulier dans le cadre de la diplomatie parlementaire.

Evoquant l’expérience de son pays en matière de gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le président de l’Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe a précisé que le gouvernement santoméen a pu faire face à cette pandémie grâce à l’aide internationale, notamment du Maroc.

Pour sa part, M. El Malki a salué la position constante de la République de Sao Tomé-et-Principe en faveur de la question de l’intégrité territoriale du Maroc, notamment au sein de l’union africaine et du Parlement panafricain, soutenant que le peuple marocain, qui est reconnaissant de l’appui de ce pays à la cause nationale, demeure solidaire avec toute la population du continent.

Dans le cadre de sa vocation de solidarité naturelle avec les pays africains, le Maroc a acheminé d’importantes aides médicales vers plusieurs Etats du continent, pour les aider à faire face aux répercussions de la crise sanitaire, a-t-il dit.

Mettant l’accent sur l’expérience marocaine en matière de gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le président de la Chambre des représentants a relevé que la stratégie menée par le Royaume a été hautement saluée par les observateurs et organisations internationaux, notamment l’Organisation mondiale de la santé.

Cette stratégie, qui a pour socle la vision anticipative de SM le Roi Mohammed VI, est devenue une référence sur les plans continental, régional et international, a-t-il poursuivi.

D’autre part, M. El Malki a passé en revue le rôle de premier plan de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la coopération bilatérale et la prospection de nouvelles perspectives.

( Avec MAP )