Le président malien remercie SM le Roi pour son accompagnement constant

Le président malien Bah N’Daw a exprimé ses remerciements les plus sincères à SM le Roi Mohammed VI pour l’accompagnement constant du Mali, en particulier au cours de la crise sociopolitique de ces derniers mois.

Lors d’une audience accordée, lundi, à l’Ambassadeur du Maroc à Bamako, Hassan Naciri, le président malien a aussi dit apprécier hautement la manière et l’efficacité de la démarche marocaine.

M. Bah N’Daw n’a pas manqué de saluer l’initiative de SM le Roi de réunir les dignitaires religieux, le 29 septembre à Bamako, à l’effet de soutenir les Autorités de la Transition.

Il a, en outre, émis le souhait de pouvoir compter, comme à l’accoutumé, sur la solidarité agissante du Maroc pour la réalisation des objectifs assignés à la Transition au Mali et aux nouvelles autorités.

Au cours de l’audience, qui s’est déroulée en présence des proches collaborateurs de M. Bah N’Daw, les échanges ont porté sur l’état des relations bilatérales Maroc-Mali et les voies et moyens de les consolider davantage dans un esprit plus dynamique.

Les deux parties se sont, par ailleurs, réjouies de la densification continue des relations bilatérales ces dernières années.

Il y a lieu de rappeler que le Maroc reste l’un des principaux partenaires du Mali avec des opérateurs économiques présents dans plusieurs domaines et des projets phares réalisés par les deux parties.

( Avec MAP )