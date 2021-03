Le président tunisien attendu mercredi en Libye

Le président tunisien, Kais Saied, effectuera mercredi une visite en Libye pour relancer la coopération avec ce partenaire économique de premier plan, a annoncé mardi la présidence tunisienne. Cette visite s’inscrit dans le cadre “du soutien de la Tunisie au processus démocratique en Libye”, a indiqué la présidence dans un communiqué.

La visite vise aussi à “renforcer le processus de coopération entre la Tunisie et la Libye”, en développant “solidarité”, pour plus de “stabilité et prospérité”, ajoute le communiqué.

L’annonce de cette visite intervient au lendemain de la prestation de serment du chef du gouvernement de transition libyen Abdelhamid Dbeibah. La dernière visite d’un chef d’Etat tunisien chez son voisin libyen remonte à 2012.

Avec MAP