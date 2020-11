Le prétendu “projet de loi sur l’obligation de la vaccination” circulant sur les réseaux sociaux est un faux

Le document qui circule sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée, et dont les auteurs présentent comme étant un “projet de loi relative à l’obligation de la vaccination et la re-vaccination contre le nouveau coronavirus – Covid-19”, est un faux, a affirmé mercredi une source fiable à la MAP. Ce qui circule à cet égard sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée est “dénué de tout fondement, et s’inscrit dans le cadre des fake news”, a assuré cette source.

Soulignant la non-authenticité de ce document, la source fait savoir “qu’aucun projet de loi ayant cette teneur n’est en cours de préparation”, appelant à la vigilance dans l’interaction avec de telles “allégations et fausses informations”.

( Avec MAP )