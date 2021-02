Le prince Charles et son épouse vaccinés contre Covid-19

Le prince Charles, héritier de la couronne britannique, et son épouse Camilla ont reçu une première dose d’un vaccin anti-Covid-19, a annoncé mercredi leur résidence de Clarence House.

“Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont reçu leurs premières vaccinations contre le Covid-19”, a déclaré un porte-parole de la résidence.

Agés respectivement de 72 et 73 ans, le prince Charles et son épouse font partie des quatre catégories les plus prioritaires au Royaume-Uni, que le gouvernement avait promis de vacciner d’ici à la mi-février, afin de pouvoir alléger les restrictions en vigueur dans le pays depuis le mois de décembre.

Le prince Charles avait contracté le virus au début de la première vague en 2020, mais il s’est vite rétabli. Son fils, le prince William, duc de Cambridge avait lui aussi contracté une forme légère de Covid-19.

Pays le plus endeuillé d’Europe avec plus de 112.000 décès dus à la pandémie, le Royaume-Uni est actuellement soumis à un strict confinement après avoir subi une flambée des contaminations attribuée à un nouveau variant de Covid-19, ultra-contagieux repéré pour la première fois au sud de l’Angleterre.

Selon le ministère britannique de la santé, plus de 12,2 millions de personnes, soit un adulte sur quatre sont déjà vaccinés au Royaume-Uni contre Covid-19. La reine Elizabeth II (94 ans) et son époux le prince Philip (99 ans) avaient également reçu leur première injection début janvier.

