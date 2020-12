Le Prince Christian du Danemark testé positif au Covid-19

Le prince Christian du Danemark, deuxième dans l’ordre de succession au trône du pays nordique, a été testé positif au Covid-19.

Ses parents, le prince héritier Frederik et la princesse Mary, ont été informés dimanche d’un cas contact à l’école à Hellerup, suite à quoi il a subi un test qui s’est avéré positif, rapporte l’agence de presse Ritzau, citant un communiqué de la Cour royale.

Fils aîné du couple héritier, le prince Christian (15 ans) est actuellement isolé au palais d’Amalienborg et n’a pas été en contact avec d’autres membres, à part ses parents, sa sœur la princesse Isabella (13 ans) et les jumeaux le prince Vincent et la princesse Josephine (9 ans).

Plus tôt cette année, le prince Christian et ses frères et sœurs étaient inscrits à un programme scolaire de 12 semaines dans une école Suisse, mais ils ont dû rentrée tôt au Danemark en raison de la pandémie.

