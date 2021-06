Le RAFSUD discute la gestion de la covid-19 dans les pays de l’Espace Francophone

L’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et le Réseau des Acteurs Francophones pour la Coopération Sud-Sud et Tripartite (RAFSUD) en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie ont organisé,jeudi 3 juin 2021, un premier webinaire sous le thème:”La gestion de la COVID-19 dans les pays de l’espace francophone :Bonnes pratiques et nouveaux défis“.

Lors de son intervention en ouverture de cet événement, M. Mohamed Methqal, Ambassadeur, Directeur général de l’AMCI et Président du RAFSUD a présenté la stratégie mise en oeuvre par le Royaume du Maroc Conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec la création du Fonds Spécial pour la Gestion de la Pandémie, la mise en place d’un Plan de Relance économique ambitieux doté d’environ 12 Milliards d’Euros, soit 11% du PIB marocain ainsi que l’élargissement à tous les marocains de la Couverture sociale universelle; tout en rappelant l’initiative Royale lancée à l’échelle continentale en avril 2020 ayant permis l’envoi de produits médicaux “made_in_Morocco” de lutte contre la propagation du covid19.

Et pour un meilleur partage des expériences, M. Methqal a tenu à préciser que les actions initiées pour faire face à cette pandémie et préparer la relance des économies doivent placer les citoyens au cœur des politiques publiques dans l’espace francophone tout en souhaitant que ce débat ouvre le bal à une série de webinaires pour débattre de thématiques clés de développement au sein de l’Espace francophone et puisse offrir aux membres du RAFSUD une opportunité pour partager les expériences et les réussites.

Ce webinaire a été l’occasion pour les participants pour débattre autour des thématiques post-Covid comme :

1- la Stratégie de la gestion de la pandémie par les systèmes de santé locaux;

2- la Campagne de vaccination : nouveau grand défi de la gestion pandémique;

3- le Futur de la coopération sanitaire dans les pays de l’espace francophone.

Les intervenants qui ont animé ce débat sont des experts issus de l’espace francophone, des représentants de la Banque islamique de développement et des professionnels de la santé. Il s agit de :

• Monsieur Henri Eli Manceau , Directeur de la Francophonie Economique et Numérique à l’OIF

• Pr. Azdine IBRAHIMI : Directeur du laboratoire de biotechnologie relevant de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, membre du Comité Scientifique Covid-19

• Pr. Abderrahmane Maaroufi : Directeur de l’Institut Pasteur Maroc

• Pr. Hechmi LOUZIR, Directeur Général de l’Institut Pasteur de Tunis, Président du Comité de pilotage de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus et membre du Comité scientifique de lutte contre le COVID-19

• Dr. Nadin Tayéwo Kokodé, Médecin urgentiste, épidémiologiste, spécialiste en médecine de catastrophe et en désastre humanitaire / République du Bénin

• Monsieur DONG The Quang : Coordinateur Pole Commerce et Investissement, Direction Francophonie Economique et Numérique / OIF

• Monsieur Abdelhakim Yessouf : Senior Spécialiste de la Coopération Technique, Banque Islamique de Développement