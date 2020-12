Le Roi Felipe VI d’Espagne appelle à un “grand effort national” pour surmonter les conséquences de la pandémie

Le Roi Felipe VI d’Espagne a appelé à faire preuve d’un “grand effort national” et à poursuivre le travail “avec abnégation, engagement et solidarité” pour dépasser les effets de la crise sanitaire liée au coronavirus.

“Avec effort, union et solidarité, l’Espagne sortira gagnante”, a souligné le Souverain espagnol dans ses vœux de Noël, adressés, jeudi soir, au peuple espagnol.

Les Espagnols ont surmonté d’autres “difficultés tout aussi graves” au cours des dernières décennies, et la crise du Covid-19 ne sera pas différente, a relevé le Roi Felipe VI, assurant que “ni le virus ni la crise économique ne nous feront tomber”.

Dans ce sens, le Souverain espagnol a demandé de ne pas oublier que les progrès réalisés en matière de démocratie sont “le résultat de la rencontre et de l’accord entre les Espagnols après une longue période de confrontation et de division”.

Le résultat, a-t-il poursuivi, est “une volonté de regarder l’avenir ensemble”, unis “dans les valeurs démocratiques” et dans un “esprit d’intégration” qui respecte “la pluralité et les différences” avec “une capacité de dialogue et d’accord”.

De plus, il a fait valoir que le “modèle de coexistence démocratique” est l’une des forces sur lesquelles il faut s’appuyer pour faire face à la grave situation créée par la pandémie.

Selon le Souverain espagnol, ces principes “ne perdent jamais leur validité au fil des ans”.

Pour le Roi Felipe VI, “protéger les plus vulnérables et lutter contre les inégalités que la pandémie a créées ou aggravées est une question de dignité”, mettant l’accent sur l’importance de relancer l’économie, en renforçant les secteurs des affaires, de l’industrie et des services et en soutenant les entreprises et les travailleurs autonomes pour créer “cet emploi dont le pays a tant besoin”.

