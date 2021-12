Le Royaume-Uni salue la contribution du Maroc aux efforts de lutte contre le terrorisme

Le Royaume-Uni a salué, mercredi à Londres, la contribution du Maroc aux efforts régionaux et internationaux de lutte contre le terrorisme et s’est félicité de la création à Rabat du Bureau du Programme de l’ONU pour la lutte contre le terrorisme.

Dans un communiqué conjoint à l’issue de la 3ème session du dialogue stratégique Maroc-GB, les deux pays ont appelé à une action internationale résolue pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent sous toutes ses formes, et réaffirmé leur soutien à la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme des Nations unies.

La ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, Liz Truss, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita ont exprimé leur « profonde inquiétude » quant à l’évolution de la menace terroriste en Afrique, notamment au Sahel.

En outre, les deux pays ont évoqué leur coopération dans la lutte contre la criminalité internationale, notant que grâce au soutien, à la formation et à la technologie du Royaume-Uni, les six aéroports régionaux du Maroc sont désormais mieux équipés pour lutter contre le trafic de drogue, ce qui a permis de détecter plus de 240 trafiquants de drogue l’année dernière.

Cette coopération s’étend également au domaine maritime et permettra de faciliter la mise en place de normes de sécurité conjointe pour un nouveau service de ferry direct entre Tanger Med et Poole, relève la même source.

( Avec MAP )