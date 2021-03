Le rythme de vaccination anti-Covid au Maroc en fait un des six meilleurs pays au monde

Le grand quotidien argentin La Nacion a analysé, mercredi, la stratégie suivie par le Maroc pour affronter la crise sanitaire liée au Covid-19 et qui l’a conduit à occuper une place honorable parmi les six leaders mondiaux en matière de vaccination de sa population.

Les experts expliquent que la baisse des cas de Covid au Maroc a été réalisée grâce à une « batterie de mesures adoptées par le gouvernement pour freiner l’avancée de la dernière vague et se protéger contre les nouveaux variants » du virus, écrit La Nacion, citant à ce sujet la fermeture des frontières et le couvre-feu nocturne.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les médias européens « ont loué, au cours des derniers jours, les performances du Maroc en matière de vaccination », rapporte La Nacion, reprenant à ce propos son confrère espagnol La Razon qui évoque le Maroc comme un « pays miraculeux » ayant adopté un « solide plan de vaccination, le plus avancé en Afrique ».

Le lancement de la campagne de vaccination, fin janvier dernier, souligne le quotidien argentin, a coïncidé avec un recul des cas positifs au Maroc, qui a enregistré une seule vague de la pandémie en novembre 2020 ayant fait 488 mille cas positifs, dont 8.700 décès.

La Nacion a intégré le Maroc dans une rétrospective des « plans et stratégies des six pays qui enregistrent le meilleur rythme de vaccination dans le monde », aux côtés du Chili, Israël, les Etats-Unis, la Serbie et la Grande Bretagne.

La publication argentine relève que ces six pays appliquent quotidiennement entre 0,53 et 1,5 dose de vaccin pour 100 habitants, ce qui en fait des leaders mondiaux en matière de vaccination. Ces pays, souligne-t-elle, ont adopté des campagnes “impressionnantes” pour immuniser leurs populations, avec l’espoir d’un retour à la vie normale le plus vite possible.

La Nacion illustre son article par une photo d’une femme marocaine recevant une dose de vaccin à Salé.

( Avec MAP )