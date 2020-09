Le SG de l’ONU compare la crise du Covid-19 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a comparé mercredi la situation mondiale actuelle, marquée par la crise du Covid-19, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1945, à la veille de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale la semaine prochaine qui coïncide cette année avec le 75ème anniversaire de la création de l’Organisation des Nations-Unies.

“En cette année du 75ème anniversaire, nous sommes confrontés à notre propre moment de 1945. Nous devons être à la hauteur du moment. Nous devons faire preuve de solidarité et d’unité comme jamais auparavant pour surmonter l’urgence d’aujourd’hui, remettre le monde en mouvement, travailler et prospérer à nouveau, et défendre la vision de la Charte” de l’ONU, a déclaré M. Guterres lors d’une conférence de presse à New York.

Le Secrétaire général a fait savoir que dans le discours qu’il va prononcer mardi prochain devant l’Assemblée générale, il compte lancer un appel à la communauté internationale pour qu’elle “mobilise tous les efforts” pour que le cessez-le-feu mondial, auquel le chef de l’ONU avait appelé en mars dernier, devienne une réalité d’ici la fin de l’année.

“Nous devons saisir chaque ouverture dans les semaines à venir et faire un nouvel effort collectif pour la paix”, a-t-il plaidé, rappelant que le virus du Covid-19 reste aujourd’hui “la principale menace mondiale pour la sécurité” dans le monde.

Antonio Guterres a aussi estimé que la réunion de haut niveau de la 75ème session de l’Assemblée générale devrait marquer “le moment où la communauté internationale doit s’unir pour vaincre le virus”.

“Nous devons développer massivement les outils nouveaux et existants qui peuvent répondre aux nouveaux cas (d’infection) et fournir des traitements vitaux pour stopper la transmission et sauver des vies, en particulier au cours des douze prochains mois”, a-t-il préconisé.