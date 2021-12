Le SG de l’ONU nomme un conseiller spécial pour la Libye

Le Secrétaire général des Nations Unis, Antonio Guterres a nommé, lundi, l’Américaine Stephanie Williams comme son conseiller spéciale pour la Libye.

Mme Williams, dont le poste sera basé à Tripoli, dirigera les efforts et les engagements de bons offices et de médiation avec les parties prenantes régionales et internationales libyennes pour poursuivre la mise en œuvre des trois volets du dialogue intra-libyen – politique, sécuritaire et économique, a indiqué le porte-parole du SG de l’ONU, Stéphane Dujarric lors de son point de presse quotidien.

Elle poursuivra aussi les efforts pour soutenir la tenue d’élections présidentielles et parlementaires dans le pays, a-t-il ajouté. Le porte-parole onusien a relevé que Mme Williams possède une vaste expérience de la diplomatie et de la politique de sécurité étrangère, tant au niveau international que dans son propre pays.

→ Lire aussi : L’envoyé spécial du SG de l’ONU pour la Libye démissionne

L’Américaine a été notamment représentante spéciale par intérim et chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) (2020-2021) et représentante spéciale adjointe (politique) de la MANUL (2018-2020).

Cette nomination intervient après la démission en novembre dernier de l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU, le Slovaque Jan Kubis. Ce dernier avait proposé de rester dans son poste jusqu’à la tenue des élections libyennes prévues fin décembre.

( Avec MAP )