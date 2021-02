Le Sony Alpha 1 inaugure une toute nouvelle ère en matière d’imagerie professionnelle

Sony Electronics, le leader mondial des technologies de capteurs d’images et d’imagerie numérique, vient de lancer l’Alpha 1, une caméra ultra high-tech sans miroir et plein cadre qui consolide plus que jamais le statut de pionnier de Sony sur le marché.

Proposant le maximum de fonctionnalités inédites, l’Alpha 1 est la caméra la plus avancée technologiquement et la plus innovante que Sony ait jamais commercialisée à ce jour. Elle propose un panel inédit de performances. Équipée d’un tout nouveau capteur d’images Exmor RS™ de 50,1 mégapixels plein cadre (qui offre jusqu’à 120 calculs AF/AE par seconde) et délivrant des capacités vidéos de 8K 30p 10 bits 4:2:0, l’Alpha 1 permet aux créateurs de pousser les limites de l’imagerie numérique.

“Nous sommes en permanence à l’écoute de nos clients: notre engagement constant consiste à leur apporter des innovations qui vont bien au-delà de leurs attentes“, a déclaré Murat Gebeceli, responsable de l’imagerie numérique chez Sony Moyen-Orient et Afrique. “L’Alpha 1 franchit toutes les frontières existantes et fixe ainsi de nouvelles possibilités pour les créateurs. L’Alpha 1 offre des performances inédites. Cet appareil photo révolutionnaire rend désormais possible ce qui était jusqu’alors impossible“.

Le nouveau capteur d’images de l’Alpha 1 est doté d’une mémoire intégrée. Il est associé à un moteur de traitement d’images BIONZ XR amélioré, ce qui lui permet de capturer des images de 50,1 mégapixels en continu à une vitesse étonnante de 30 images par seconde. Les capacités de prise de vue de l’Alpha 1 sont améliorées grâce à la présence d’un viseur électronique OLED Quad-XGA de 9,44 millions de points qui offre un taux de rafraîchissement de 240 fpsxiv, tout en garantissant une absence totale de black-out. En outre, et pour la première fois sur une caméra appartenant à la série Alpha, il est désormais possible de réaliser des vidéos de qualité 8K 30p 10-bit 4:2:0. L’Alpha 1 est également capable d’enregistrer en 4K 120p / 60p 10-bit 4:2:2. La caméra inclut la présence du système de gestion chromatique S-Cinetone. Elle est dotée de fonctions qui permettent aux professionnels de bénéficier d’une réactivité exceptionnelle, notamment une vitesse de transfert FTP sans fil 3,5 fois plus importante.

Une résolution et une rapidité sans précédent

Jusqu’à 30 images par seconde

L’Alpha 1 capture chacun de vos moments à très haute vitesse. La rapidité hors normes de son capteur d’images de 50,1 mégapixels, combinée à son immense mémoire tampon, lui permettent de réaliser jusqu’à 155 images RAW compressées et plein format (ou 165 images JPEG plein format) à une cadence de 30 images par seconde, tout en conservant les performances de suivi AF et AE.

Bénéficiant d’une vitesse de calcul incroyable qui peut aller jusqu’à 120 AF/AE par seconde, l’Alpha 1 est capable de maintenir sa mise au point avec une très grande précision, même lorsqu’ils s’agit de sujets qui sont en mouvement rapide. L’appareil est capable d’ajuster automatiquement l’exposition, même lors de changements soudains de luminosité, avec une latence de réponse AE inférieure à 0,033 seconde.

La présence d’un viseur électronique qui offre le meilleur taux de rafraîchissement au monde (240 ips) complète cette dotation et permet à l’appareil de capturer des images d’une vitesse incroyable. Le viseur de l’Alpha 1 délivre ainsi des images extrêmement lisses et claires: il fonctionne en permanence et permet d’obtenir un cadrage sans faille. L’écran OLED haute définition Quad-XGA de 9,44 millions de points (environ), de type 0,64 et la présence d’une optique raffinée, offrent la plus haute résolution d’image disponible sur le marché pour cette catégorie d’appareils (grossissement du viseur de 0,90xiv, diagonale de 41° et point de vue de 25 mm de hauteur).

Un système d’autofocus ultra avancé

Avec l’Alpha 1, Sony continue de repousser les limites de la mise au point automatique. Cette technologie de pointe permet de suivre, en toute facilité et avec une grande précision, les sujets complexes ou en mouvement rapide. La caméra est dotée de pas moins de 759 points de détection de phase au sein d’un plan focal à très haute densité; le système AF à détection de phase couvre environ 92 % de la surface de l’image assurant ainsi une précision et une mise au point sans faille, et ce même dans les environnements où la mise au point s’avère très difficile.

Le système d’AF ultra avancé de Sony améliore les performances de détection d’environ 30% en comparaison avec le système précédent, et ce grâce à la présence du puissant moteur de traitement d’image BIONZ XR. Ce moteur garantit une détection à la fois précise et fiable pour les humains, comme pour les animaux. L’Alpha 1 utilise en outre une technologie de reconnaissance de très haut niveau et en temps réel pour certains sujets photographiques particuliers comme les oiseaux: il s’agit d’une première au sein d’un appareil photo relevant de la série Alpha. Des algorithmes optimisés garantissent une stabilité hors pair de l’image, et ce même lorsqu’un oiseau prend par exemple soudainement son envol, ou lorsque le cadrage change de manière brusque.

L’Alpha 1 dispose en outre d’un système de suivi de mouvement en temps réel qui est basé sur l’IA et qui est capable de maintenir automatiquement la mise au point. Un algorithme de reconnaissance du sujet utilise les données de couleurs, de motifs, de luminosité et de distance du sujet (profondeur), avant de traiter les différentes informations spatiales en temps réel et à très grande vitesse.

Obturateur électronique silencieux et sans vibrations

Le nouveau capteur d’images de l’Alpha 1 a permis de réduire d’environ 1,5 fois (par rapport à celui de l’Alpha 9) la vitesse d’ouverture de l’obturateur. Il offre, pour la première fois au monde, la possibilité de prendre des photos en continu grâce à la présence d’un obturateur électronique spécifique qui fonctionne silencieusement, sans bruit mécanique et sans vibrations. Il permet aussi de prendre des photos en continu, et ce même lorsque les situations d’éclairage sont difficiles ou en présence d’un lumière artificielle fluorescente (qui est généralement sujette aux scintillements). Pour la première fois sur un appareil photo Alpha, la synchronisation du flash avec l’obturateur électronique s’opère à une vitesse de 1/200 seconde.

Système d’obturateur à double commande synchronisé avec le flash à la vitesse de 1/400 seconde

L’Alpha 1 possède la vitesse de synchronisation flash/obturateur la plus rapide au monde: celle ci est de 1/400 seconde! En plus d’être doté d’un rideau d’obturation en fibre de carbone, l’Alpha 1 est équipé du nouveau système d’obturation à double entraînement qui utilise un système de ressort actionné de manière électromagnétique. Ce système lui confère à la fois une excellente durabilité et une grande légèreté.

Amélioration des prises de vue en haute résolution

Doté d’un nombre de pixels très élevé, le capteur de l’Alpha 1 se caractérise par sa grande sensibilité et par son faible bruit (plus 15 arrêts pour la vidéo et 15 arrêts pour les photos). Il délivre ainsi des contrastes aux dégradés fluides et naturels répartis sur une plage de sensibilité ISO de 100-32 000 (extensible à 50-102 400, lors de la capture d’images).

En outre, le nouvel appareil photo est doté d’un mode de prise de vue multiple avec décalage de pixels qui permet de composer jusqu’à 16 images différentes. Ce mode permet à l’appareil photo de décaler de manière extrêmement précise son capteur par incréments d’un pixel ou d’un demi-pixel, sur une plage de 16 images séparées (qui peuvent toutes être décalées d’un pixel) pour un total de 796,2 millions de pixels de données. Ces 16 images sont par la suite fusionnées automatiquement en une seule image de 199 millions de pixels (17 280 x 11 520 pixels) grâce à la fonction “bureau Imaging Edge™” de Sony. Avec la synchronisation du flash (dont la vitesse est capable d’atteindre les 1/200 seconde) les images d’oeuvres architecturales par exemple, d’objets d’art ou de tout autre sujet de nature morte se caractériseront par leurs niveaux de détail et de précision des couleurs tout simplement époustouflants.

Des vidéos de qualité professionnelle

Des séquences vidéos en haute résolution 8K

Une fonctionnalité d’enregistrement XAVC HS 8K 30p 10 bits 4:2:0 avec suréchantillonnage 8,6K est disponible pour la première fois, sur une caméra de la série Alpha. Avec la présence de la technologie autofocus de Sony (qui se caractérise par ses incroyables performances en matière de gradation et de reproduction de couleurs), l’Alpha 1 possède tous les atouts nécessaires pour aider les utilisateurs à réaliser pleinement toutes leurs visions créatives. Les séquences 8K que cette caméra délivre peuvent facilement être transférées pour le montage 4K post-production.

Prise en charge d’une large palette de formats vidéo

L’Alpha 1 permet d’enregistrer à hauteur de 4K et à raison de 120 images par seconde, tout en offrant à l’utilisateur la possibilité de filmer jusqu’à 5 fois au ralenti. En plus de prendre en charge des enregistrements 4:2:2 sur 10 bits, cette fonction peut être utilisée via une compression inter-trames Long GOP ou à une compression intra-trame (All-I) de très haute qualité.

L’Alpha 1 est équipé du système de gestion chromatique S-Cinetone: il s’agit de la même matrice de couleurs que celle des caméras Sony FX9 et FX6 et qui permet de reproduire des tonalités de peau époustouflantes. Ce système délivre des tonalités de couleurs à la fois naturelles et douces, dont les reflets et la profondeur sont sublimés. La courbe gamma S-Log3 et la palette de réglage des gammes de couleurs S-Gamut3 et S-Gamut3.Cine permettent d’obtenir des vidéos professionnelles de très grande qualité.

Système de régulation de chaleur

Une structure unique de dissipation de la chaleur maintient les températures du capteur d’image et du moteur de traitement d’image sur leur plage thermique de fonctionnement normal, ce qui évite la surchauffe des composants. Grâce à ce dispositif, il devient possible d’enregistrer des vidéos 8K/30p en continu pendant environ 30 minutes.

Tournage à main levée

Une unité de stabilisation de très haute précision, qui est doublée de capteurs gyroscopiques et d’algorithmes optimisés de stabilisation d’image, permet d’obtenir des vitesses d’obturation pouvant aller jusqu’à 5,5 pas. Un tel dispositif permet de maximiser la qualité des images haute résolution délivrées par le capteur de 50,1 mégapixels de l’appareil photo. L’Alpha 1 intègre également un mode actif qui offre une stabilisation exceptionnelle pour les prises de vue vidéo à main levée. Lorsque vous utilisez des applications telles que bureau Catalyst Browse ou Catalyst Prepareiv de Sony, une fonction de stabilisation d’image par traitement des métadonnées générées par le gyroscope intégré de la caméra permet d’obtenir des photos/vidéos d’une qualité irréprochable.

L’Alpha 1 se pare également de quantité d’autres fonctionnalités, notamment d’une sortie RAW 16 bits vers un enregistreur externe (via HDMI) vous apportant ainsi une flexibilité de post-production maximale. Il intègre en outre une interface audio numérique (Multi Interface (MI)) qui vous permet d’obtenir des enregistrements audio extrêmement clairs. Un microphone externe Sony compatible HD se charge de capter efficacement les sons. La caméra offre un mode de lecture plein-pixel suréchantillonné de 5,8K sans pixel binning vous permettant ainsi de visionner vos films 4K haute résolution en mode Super 35mm.

Connectivité avec les appareils compatibles 5G

L’Alpha 1 a été conçu et configuré pour aider les journalistes photo et vidéo à diffuser leurs contenus aussi rapidement que possible, et ce grâce à la présence d’options de connectivité particulièrement avancées. Plusieurs fonctionnalités sont intégrées pour permettre de réaliser des transferts de fichiers à la fois rapides et fiables. Le système de connectivité sans fil qui est intégré à l’Alpha1 est incontestablement le plus rapide du marché: il permet de communiquer sur les bandes 2,4 GHz et 5 Ghz. Il dispose d’antennes doubles qui garantissent des communications fiables, qualitatives et rapides. La bande de 5 GHz de 2×2 MIMO (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) offre une vitesse de transfert FTP sans fil 3,5 fois plus rapide que celle de l’Alpha 9. Il s’agit ici d’un avantage notable pour les journalistes sportifs qui doivent opérer rapidement et efficacement. Un connecteur USB Type-C® est également fourni pour permettre un transfert des données à distance (par câble) à haut débit sur PC et de faciliter la manipulation de fichiers d’images trop volumineux. L’Alpha 1 possède en outre un connecteur LAN 1000BASE-T intégré pour des transferts de données à la fois stables et de grande vitesse. Le FTPS (File Transfer over SSL/TLS) est également pris en charge, permettant de fait d’obtenir un cryptage SSL ou TLS qui garantit une sécurité accrue des données.

Grâce à la fonction Lossless Compressed RAW, l’Alpha1 est capable d’assurer une compression des fichiers RAW à la fois efficace et sans dégradation de la qualité des contenus. Ce mode intègre un nouveau paramètre de qualité d’image JPEG/HEIF “Light” qui permet d’obtenir des fichiers beaucoup moins denses que ceux fournis par le paramètre “Standard”. En plus de la présence d’une gamme très importante de formats RAW et JPEG, l’Alpha 1 propose aussi le format HEIF (High Efficiency Image File) pour des gradations 10 bits extrêmement fluides qui offrent une reproduction plus réaliste des sujets photographiés, mais aussi une gradation plus subtile et beaucoup plus naturelle. Les images qui sont capturées sur l’Alpha 1 peuvent être découpées au sein même de l’appareil photo pour obtenir le rapport hauteur/largeur, la taille ou la position souhaités pour une utilisation plus polyvalente.

L’Alpha 1 est en outre compatible avec une large variété d’applications, d’add-ons et d’outils. Avec Imaging Edge Mobile et Imaging Edge Desktop, les professionnels peuvent très facilement transférer leurs fichiers RAW. La fonction “bureau Catalyst Browse/Catalyst Prepare” permet aux professionnels de parcourir et de gérer les séquences vidéo qui ont été enregistrées sur l’appareil photo de Sony. A son tour, le Remote Camera Toolix est capable de modifier à distance les paramètres de l’appareil et même de filmer à partir d’un ordinateur connecté par un câble LAN.

Fiabilité et facilité d’utilisation

En plus de la performance, les utilisateurs professionnels ont besoin de fiabilité et de durabilité. L’Alpha 1 possède deux fentes multimédias qui prennent toutes deux en charge les cartes SDXC/SDHC UHS-I et UHS-II, ainsi que les nouvelles cartes CFexpress de type A qui offre des capacités de stockage plus élevée et des vitesses de lecture/écriture plus rapides. Il est également doté d’un châssis en alliage de magnésium durable, d’une batterie longue durée (extensible grâce à la poignée verticale VG-C4EM proposée en option), d’une fonction améliorée de dépoussiérage automatique, d’une fonction de fermeture de l’obturateur lors de la mise hors tension, ainsi que d’une capacité de résistance à la poussière et à l’humidité qui maximise la fiabilité de l’appareil même dans les environnements les plus difficiles. Il comprend un connecteur HDMI Type-A durable et fiable, et un support USB PD (Power Delivery).

La structure du menu a, pour sa part, été révisée pour permettre une navigation plus facile. Elle offre un contrôle beaucoup plus rapide et nettement plus intuitif grâce à la fonction Touch Focus et Touch Tracking qui sont présentes sur l’écran LCD 3.0 (doté de 1,44 million de points). Afin de faciliter la personnalisation du menu, un sous-ensemble de fonctionnalités de réglages de l’appareil sur différents mode est disponible. Il facilite ainsi l’accès aux différentes fonctions de réglage d’ouverture, de vitesse d’obturation lors de la prise de photos et de vidéos.

Disponibilité

La caméra Alpha 1 à objectif interchangeable plein cadre sera commercialisée dans certains pays du Moyen-Orient et d’Afrique à partir de mars 2021.

