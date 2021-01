Le Soudan signe l’accord de normalisation avec Israël

Le Soudan a signé mercredi avec les Etats-Unis l’accord de normalisation des relations avec Israël, a annoncé l’ambassade américaine à Khartoum.

“Nous félicitons le gouvernement de transition (soudanais) pour la signature de la Déclaration des accords d’Abraham, qui aidera davantage le Soudan sur la voie de la stabilité, la sécurité et l’opportunité économique”, a déclaré l’ambassade sur Twitter. “L’accord permet au Soudan, Israël et autres signataires des Accords d’Abraham de construire la confiance mutuelle et augmenter la coopération dans la région”, selon la même source.

Selon l’agence soudanaise de presse (Suna), l’accord a été signé du côté soudanais par le ministre de la Justice Nasr Abdelbari, et du côté américain par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

Au cours de la cérémonie de signature, le ministre soudanais a déclaré que l’accord était une “étape importante”.

“Cela confirme notre croyance que la paix renforce les relations et les intérêts entre les peuples”, a-t-il dit dans une vidéo diffusée par l’agence de presse Suna.

Ces annonces interviennent après le retrait du Soudan de la liste noire des Etats soutenant le terrorisme, synonyme de sanctions et d’obstacles aux investissements internationaux pendant des décennies.

( Avec MAP )