Le sport, vecteur de rapprochement des peuples (M. Amrani)

Le sport en général et le football en particulier jouent un rôle d’avant-garde dans le rayonnement du Royaume du Maroc et le rapprochement des peuples, a affirmé samedi l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, M. Youssef Amrani.

L’équipe du Raja de Casablanca qui jouera, dimanche à Johannesburg, contre Orlando Pirates en quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), a de tous temps honoré le football marocain et réalisé de grandes performances au niveau continental, a déclaré M. Amrani lors d’une rencontre à Johannesburg avec le staff technique et les joueurs de l’équipe.

Évoquant l’histoire glorieuse des Verts depuis l’ère du Père Jégo, qui a marqué d’une emprunte indélébile le jeu et l’identité de l’équipe du Raja et de tout le football marocain, l’ambassadeur s’est félicité du prolongement arabe et africain de l’équipe pilotée par le coach tunisien Lassaad Chabbi.

«Tout comme la diplomatie, le football joue un rôle primordial dans le rayonnement de l’image du Royaume, comme en atteste d’ailleurs la présence du Raja en Afrique du Sud», a-t-il poursuivi.

M Amrani a également fait constater que l’équipe du Raja s’est frayée un chemin vers la gloire dans le continent, à la faveur de la qualité de son jeu et de ses joueurs qui ont toujours fait preuve d’abnégation, de dévouement et de sérieux, surtout dans les compétitions africaines.

Il a, par ailleurs, souligné que le football a une grande popularité en Afrique du Sud et que le respect mutuel et le fair-play constituent toujours un facteur de rapprochement entre les peuples.

L’ambassadeur a, à ce propos, évoqué le projet d’un accord de coopération entre les Verts et l’équipe sud-africaine d’Orlando Pirates, qui a, elle aussi, marqué l’histoire du football Sud-africain.

L’entraîneur du Raja, Lassaad Chabbi, a déclaré vendredi à la MAP que les Verts sont décidés à ramener la victoire de l’Afrique du Sud, assurant que ses protégés feront tout pour gagner le match et passer ainsi en demi-finale de cette compétition africaine.

Le match aller entre les deux équipes se tiendra, dimanche à Johannesburg, alors que le match retour est prévu le dimanche 23 mai à Casablanca.

