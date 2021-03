Le tir d’un projectile incendie un terminal pétrolier saoudien (ministère de l’Energie)

Un incendie s’est déclaré dans un terminal pétrolier saoudien qui a été touché par un projectile, a annoncé vendredi le ministère saoudien de l’Energie.

“Le tir d’un projectile sur le terminal de distribution de Jizan a provoqué un incendie dans l’un de ses réservoirs”, a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant qu’il n’y avait pas de victime.

Le communiqué dénonce une “attaque lâche”, et l’affirme dirigée non seulement contre le Royaume mais contre l’économie mondiale et la sécurité globale en matière d’énergie.

Le communiqué n’a pas désigné les auteurs de l’attaque, mais les rebelles Houthis du Yémen ont à plusieurs reprises tiré des missiles sur les installations pétrolières saoudiennes.

L’attaque s’est produite au moment où les Etats-Unis font pression pour une cessation des hostilités avec le retour au Proche-Orient de l’envoyé spécial américain Tim Lenderking.

Ryad dirige une coalition qui est intervenue au Yémen en mars 2015 en faveur du gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale.

Avec MAP