Le Tunisien Lassaad Chabbi nouvel entraineur du Raja de Casablanca

Le Tunisien Lassaad Chabbi a été désigné nouvel entraineur du Raja de Casablanca, en remplacement de Jamal Sellami, démissionnaire, a annoncé mardi le club casablancais.

Lassaad Chabbi, ancien coach de la formation tunisienne de l’US Monastir, a signé avec les Verts un contrat qui court jusqu’à la fin de la saison, renouvelable.

Le technicien de 59 ans avait entrainé plusieurs clubs autrichiens et conduit l’US Monastir à remporter la Coupe de Tunisie en 2020. Le Raja de Casablanca occupe actuellement la 2è place de la Botola Pro D1 « Inwi » avec l’AS FAR, à six points du leader, le Wydad Casablanca.

L’équipe s’est également qualifiée aux quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), deux journées avant la fin de la phase de poules. Les Rajaouis doivent en outre disputer la finale de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions de football contre les Saoudiens d’Al Ittihad.

