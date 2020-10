Le vaccin contre la Covid-19 sera gratuit pour tous les Indiens

Tous les Indiens recevraient gratuitement le vaccin contre la Covid-19, a indiqué le ministre indien de la Pêche et des Micro, petites et moyennes entreprises, Pratap Sarangi et ce en réponse à la demande des partis d’opposition de généraliser l’accès au vaccin au profit de tous les citoyens et pas seulement ceux de l’Etat du Bihar (nord-est), comme annoncé récemment par le parti au pouvoir de Bharatiya Janata Party (BJP).

Le BJP a été largement critiqué après avoir promis des vaccins “gratuits” contre la Covid-19 au profit des citoyens de l’Etat de Bihar et ce lors d’un rassemblement électoral.

Plusieurs partis politiques et dirigeants n’ont pas apprécié les déclarations de la ministre des Finances, Nirmala Sitharaman à ce sujet et ont qualifié la décision de ne pas promettre du vaccin gratuit à tous les Indiens d’”inacceptable, du populisme et qui sert les fins politiques “.

Actuellement, trois sociétés pharmaceutiques indiennes en partenariat avec des instituts de recherche étrangers développent des vaccins à différents stages d’essais cliniques.

Selon le directeur de l’Institut de Sérum de l’Inde, le vaccin Covishield, développé par l’Université d’Oxford au Royaume-Uni et autorisé par le fabricant de médicaments anglo-suédois AstraZeneca, est actuellement en phase 3 d’essais cliniques en Inde auprès de 1.600 volontaires.

Selon un dernier bilan, le nombre d’infections au Coronavirus en Inde s’élève à 7,8 millions de cas dont 7,13 millions de remissions et environ 120.000 décès.

( Avec MAP )